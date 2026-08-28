“Lotito apprezzato” e “l’aquila al posto dei tifosi”: a Reggio ironia sulla Lazio

28.08.2026 23:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
“Lotito apprezzato” e “l’aquila al posto dei tifosi”: a Reggio ironia sulla Lazio
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Durante la serata di presentazione della Reggina di scena a Reggio Calabria il nome della Lazio torna ad affacciarsi in più di un’occasione. Succede con il monologo di Lotito dal palco, ma anche con l’esibizione del comico e imitatore Gennaro Calabrese. 

Tanti i personaggi imitati, tra cui lo stesso Lotito: “Mi presento, mi chiamo Claudio Lotito. Presidente di molte cose, soprattutto della Lazio. Squadra dove sono molto apprezzato in città, soprattutto da me stesso. Me la canto e me la suono, come dicono i latini ipse dixit”.

Da Lotito alla protesta dei tifosi della Lazio, sfiorata neanche troppo velatamente: “Alla Lazio ho preso Olympia (oggi Flaminia, ndr), l’aquila che vola. L’altro giorno si è ‘stranvata’ contro la tribuna. In realtà voleva andare al posto dei tifosi visto che non ce n’era nessuno allo stadio”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.