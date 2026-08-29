Lazio, l'Al Sadd (ri)piomba su Romagnoli e sfida Sarri: palla a Lotito

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La chiusura del mercato estivo si avvicina, la querelle Romagnoli ancora non è stata risolta. Sembrava a un passo dalla cessione a giugno, invece si trova ancora a Formello. Il centrale biancoceleste è a disposizione di mister Gattuso, in attesa di notizie sul suo futuro.

La possibilità di una permanenza nella Capitale persiste, mancano poche ore prima di scoprire come finirà (e se finirà) la storia tra Romagnoli e la Lazio. Nel frattempo, però, qualcosa è tornato a muoversi. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'Al Sadd è tornato a bussare alle porte di Formello per Romagnoli. I qatarioti insistono sui 3 milioni di euro rateizzati e sperano che, essendo arrivati vicini al gong, la Lazio ceda.

L'Al Sadd sfida Sarri e l'Atalanta, che però non ha mai affondato per Alessio. Il calciatore vuole lasciare la Lazio, Gattuso è disposto a lasciarlo andare. Lo stipendio da 3 milioni di euro pesa come un macigno sulle casse della Lazio: ora la palla passa a Lotito.