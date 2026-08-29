Calciomercato Lazio | Quattro giorni per le uscite: il punto

29.08.2026 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Quattro giorni per le uscite: il punto

RASSEGNA STAMPA - La Lazio entra nella fase finale del mercato con un obiettivo molto chiaro: vendere prima di pensare a nuovi acquisti. Restano quattro giorni per sistemare la rosa e liberare spazio, dopo che gli arrivi di Sutalo e Pinamonti hanno completato le principali richieste avanzate da Gattuso.

Ora l'attenzione è rivolta alle uscite. I nomi maggiormente sacrificabili, riporta il Corriere dello Sport, sono quelli di Cancellieri, Romagnoli, Lazzari e Pellegrini, tutti con il contratto in scadenza nel 2027. A loro si aggiunge Ratkov, che nell'allenamento a porte aperte di ieri ha vissuto una giornata quasi da "esterno", ulteriore indizio di una posizione sempre più incerta.

Le situazioni più vicine a una possibile svolta riguardano soprattutto Romagnoli (l'Atalanta cerca il sostituto di Ahanor, venduto a 48 milioni) Ratkov e Cancellieri. Dalle loro eventuali partenze dipenderà anche la possibilità per la Lazio di tornare a muoversi in entrata negli ultimi giorni di mercato. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.