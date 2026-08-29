Calciomercato Lazio | Quattro giorni per le uscite: il punto

RASSEGNA STAMPA - La Lazio entra nella fase finale del mercato con un obiettivo molto chiaro: vendere prima di pensare a nuovi acquisti. Restano quattro giorni per sistemare la rosa e liberare spazio, dopo che gli arrivi di Sutalo e Pinamonti hanno completato le principali richieste avanzate da Gattuso.

Ora l'attenzione è rivolta alle uscite. I nomi maggiormente sacrificabili, riporta il Corriere dello Sport, sono quelli di Cancellieri, Romagnoli, Lazzari e Pellegrini, tutti con il contratto in scadenza nel 2027. A loro si aggiunge Ratkov, che nell'allenamento a porte aperte di ieri ha vissuto una giornata quasi da "esterno", ulteriore indizio di una posizione sempre più incerta.

Le situazioni più vicine a una possibile svolta riguardano soprattutto Romagnoli (l'Atalanta cerca il sostituto di Ahanor, venduto a 48 milioni) Ratkov e Cancellieri. Dalle loro eventuali partenze dipenderà anche la possibilità per la Lazio di tornare a muoversi in entrata negli ultimi giorni di mercato.