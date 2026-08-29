Calciomercato Lazio | Cercasi ala: occhio al nome di Bjerkebo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca un esterno d'attacco, è questa la sorpresa degli ultimi giorni di mercato. Cancellieri è in uscita (il Genoa è forte su di lui), la società biancoceleste si sta muovendo per sostituirlo, ma i fondi a disposizione non sono molti.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, può tornare di moda il nome di Isak Bjerkebo, esterno classe 2003 di proprietà del Sirius, squadra che milita nel campionato svedese dove ha collezionato 9 gol e 2 assist in 10 presenze.

Il problema è che non sarebbe il sostituto ideale di Cancellieri: infatti, Bjerkebo è un esterno sinistro, di piede destro. Con un suo ipotetico arrivo, Gattuso sarebbe costretto a spostare definitivamente Noslin sulla fascia destra a giocarsi il posto con Isaksen.