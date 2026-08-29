Lazio, Pinamonti tenta Gattuso: subito titolare contro il Genoa?

RASSEGNA STAMPA - Pinamonti tenta Gattuso. Nell’allenamento di ieri, aperto al pubblico, il tecnico ha mischiato le carte in vista del Genoa, lasciando aperti diversi ballottaggi soprattutto in attacco. L’ex Sassuolo è stato provato al centro del tridente insieme a Cancellieri e Zaccagni, mentre nell’altra soluzione hanno agito Dia, Isaksen e Noslin.

Pinamonti è dunque una tentazione concreta per una maglia da titolare: potrebbe prendersi subito il posto da centravanti oppure aspettare la trasferta di Udine. L’attaccante è carico e vuole convincere Gattuso, mentre Dia resta pienamente in corsa. Il senegalese, a Bologna, ha mostrato segnali di crescita rispetto alla prova negativa contro il Mantova, servendo anche l’assist per il gol decisivo di Frattesi.

A centrocampo, invece, Frattesi è stato provato con Taylor e Farcomeni. In difesa spazio a Sutalo nella partitella accanto a Romagnoli: il croato, però, dovrebbe partire dalla panchina contro il Genoa, considerando anche il suo recente inserimento nel gruppo.

Intanto oggi Gattuso non parlerà alla vigilia della sfida. Per il tecnico si tratta della seconda conferenza stampa saltata: una decisione presa dalla società, spiega il Corriere dello Sport, come già accaduto prima della trasferta di Bologna.