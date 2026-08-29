Calciomercato Lazio | Il mercato in uscita è ancora vivo: il punto su Cancellieri e Ratkov

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RASSEGNA STAMPA - Il mercato in uscita della Lazio si complica soprattutto in attacco. Con Pinamonti diventato il nuovo riferimento offensivo, la società vorrebbe liberare spazio attraverso le cessioni di Ratkov e Cancellieri, ma entrambe le situazioni, spiega il Corriere dello Sport, sono tutt'altro che semplici.

Sul serbo si è mosso soprattutto il Siviglia, con Levante e Tolosa che hanno manifestato interesse. Ratkov aveva già respinto alcune opportunità durante l'estate e anche questa volta la sua volontà sarà decisiva per sbloccare l'operazione.

Ancora più delicata la posizione di Cancellieri. Parma, Fiorentina e Bologna hanno effettuato dei sondaggi, ma la pista più concreta era diventata quella del Genoa. L'esterno inizialmente aveva declinato l'offerta, per poi riaprire la porta in serata. La società, intenzionata a monetizzare prima della scadenza del 2027, preme per la cessione.