Lazio - Genoa, l'Olimpico resta vuoto: quanti biglietti sono stati venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La parentesi di Formello lascerà spazio domani alla realtà che ormai accompagna la Lazio in questa stagione: un Olimpico ancora una volta semivuoto. Per la sfida contro il Genoa, riporta il Corriere dello Sport, sono appena 3.000 i biglietti venduti, ai quali vanno aggiunti circa 4.000 abbonamenti. Numeri che preannunciano un’altra serata davanti a spalti desolatamente vuoti.

Ieri, a Formello, circa mille tifosi hanno scelto di stare al fianco di Gattuso e della squadra, senza intonare cori contro la società. Un segnale di vicinanza al gruppo, ma non certo la fine della contestazione. Domani sarà ancora l’Olimpico a raccontare lo stato del rapporto tra la tifoseria e il club.