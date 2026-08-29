Serie A | Vince il Milan, oggi altre quattro sfide: il programma

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Dopo il debutto dello scorso weekend, la Serie A entra nel vivo con la seconda giornata di campionato. Una giornata che può già dare indicazioni importanti sullo stato di forma delle squadre, anche se siamo soltanto all’inizio della stagione: c’è chi vuole confermare quanto di buono mostrato all’esordio e chi, invece, è chiamato subito a reagire dopo una partenza complicata.

Ad aprire il weekend è stato ieri il Milan, protagonista dell’anticipo contro il Venezia. I rossoneri hanno conquistato una vittoria per 2-0, mettendo in cassaforte tre punti preziosi e dando continuità al proprio avvio di campionato.

Oggi il programma prosegue con quattro partite. Si parte alle 18:30, con tre sfide in contemporanea: Fiorentina - Frosinone, Monza - Udinese e Sassuolo - Torino. Alle 20:45, invece, riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Parma, che chiuderà il programma di oggi.