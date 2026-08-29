Calciomercato Lazio | Si cerca un profilo giovane: è caccia al 'Mister X'

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca un profilo giovane per sostituire Cancellieri sulla fascia destra. L'opzione Zhegrova non convince, in lista c'è anche Bjerkebo del Sirius, ma mancano pochi giorni al gong. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono molti i profili che la Lazio sta seguendo sotto traccia, è molto probabile che il 'Mister X' sia ancora ignoto, un profilo giovane proveniente dall'estero e presente nella lista della talent room.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.