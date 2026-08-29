Lazio | Frattesi - Rovella - Taylor: il centrocampo è una certezza

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RASSEGNA STAMPA - Frattesi, Rovella e Taylor. Gattuso ha trovato il suo trio di centrocampo: tre giocatori diversi per caratteristiche, ma complementari nell’idea di calcio del tecnico. Uno recupera palloni, uno li raffina, l’altro attacca l’area. Tutti possono però diventare decisivi anche negli ultimi metri.

Frattesi ha ritrovato il gol ed è pronto a partire titolare contro il Genoa dopo il rodaggio con Mantova e Bologna. La rete segnata al Dall’Ara ha confermato il suo istinto per l’inserimento: non a caso è stato il laziale entrato più volte nell’area del Bologna.

Rovella, invece, sta tornando quello dei tempi migliori. La pubalgia aveva condizionato pesantemente la scorsa stagione, ma il lavoro svolto in estate gli ha permesso di presentarsi pronto in ritiro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, a Bologna ha recuperato otto palloni, completato 40 passaggi ed è stato il laziale ad averne giocati di più, 59. Il suo compito sarà soprattutto quello di fare da equilibratore, lasciando libertà alle mezzali.

Infine Taylor, protagonista di un avvio in sordina ma in crescita a Bologna. Gattuso lo ha elogiato per il lavoro nella fase di non possesso: l’olandese sta diventando un centrocampista più completo, capace di fare il lavoro oscuro ma anche di inserirsi e illuminare la giocata.

Il centrocampo è così il reparto più completo della Lazio. Frattesi e Taylor possono garantire inserimenti, gol e assist, Rovella equilibrio e qualità. È il trio ideale per il calcio di Gattuso, fatto di pressione alta, transizioni rapide e tanti uomini in avanti. L’obiettivo è far volare anche le mezzali, non soltanto le ali.