PRIMAVERA - Maffioletti. "Sarà tosta. La Lazio mi ha impressionato nel..."
Il formatore dell'Albinoleffe Primavera, Maffioletti, ha presentato la paritta contro la Lazio valida per la seconda giornata del campionato di Primavera 1.
ALBINOLEFFE - "Parlando della scorsa partita, la prima in questa categoria, mi è piaciuto tantissimo il fatto che i ragazzi non si siano disuniti e abbiano continuato a proporre gioco, creando occasioni e rischiando anche di segnare. Abbiamo insistito nel giocare e, soprattutto, ci siamo comportati da squadra. È questo l'aspetto che più mi ha soddisfatto e gratificato. Dobbiamo però riuscire a ridurre quei tempi di gioco in cui, quando veniamo pressati, facciamo fatica a gestire la palla e rischiamo di concedere troppo all’avversario. L'obiettivo è sempre quello rimanere dentro la partita, proprio come siamo riusciti a fare contro il Cagliari".
LA LAZIO - "Per quanto concerne la Lazio, mi ha impressionato la velocità del reparto avanzato e la loro solidità, oltre che la loro qualità tecnica per fare la differenza nell'uno contro uno e negli spazi stretti. Sarà una partita tosta, ma noi, come in tutte le partite, andremo in campo per fare la nostra parte al massimo delle nostre possibilità. Sono sicuro che i ragazzi, da questo punto di vista, daranno tutto".
"Io, quantomeno personalmente, non vedo un altro modo per crescere e ottenere risultati se non attraverso il gioco, la squadra e la nostra identità, quella che ci ha contraddistinto in questi anni. È questa la strada che dobbiamo seguire: non possiamo snaturarci. Questo è il mantra che ripeto sempre ai miei ragazzi. Contro il Cagliari tutti hanno messo in campo quella cosa che a me piace particolarmente: la capacità di entrare al 100%, mettersi alla prova e provare a giocarsela. Sono stati tutti all'altezza e tutti sono rimasti dentro la partita. È qualcosa che si è visto, ed è proprio quello che vorrei ritrovare anche sabato contro la Lazio”