Calciomercato Lazio | Occhio al mercato in entrata: sondaggio per Elliott e non solo
RASSEGNA STAMPA - La porta del mercato offensivo non è ancora chiusa. Una cessione tra Ratkov e Cancellieri potrebbe infatti permettere alla Lazio di tornare a investire negli ultimi giorni di mercato, con l'idea di aggiungere soprattutto un esterno d'attacco.
I nomi non mancano, anche se al momento si tratta più di valutazioni che di vere trattative. È stato sondato Edon Zhegrova della Juventus, ma a Formello restano perplessità sulle sue condizioni fisiche e sul suo ingaggio, che si aggira sui 2,5 milioni di euro.
Come spiega il Corriere dello Sport, piace anche Conrad Harder, centravanti del Lipsia, ma la valutazione di circa 15 milioni rende l'operazione complicata per le attuali possibilità economiche biancocelesti. Più timido, invece, il sondaggio per Harvey Elliott del Liverpool, mentre resta sullo sfondo l'interesse per Isak Bjerkebo dell'IK Sirius.
Per ora sono soprattutto idee. La Lazio deve prima creare spazio, incassare e liberare risorse. Poi, eventualmente, potrà provare l'ultimo colpo.