DIRETTA PRIMAVERA - Lazio-Albinoleffe 3-1, ancora Montano: doppietta personale

Primavera 1 | 2ª giornata

LAZIO-ALBINOLEFFE 3-1

Sabato 29 agosto, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO U20: Pannozzo; Ciucci, Galassi, Santagostino, Battisti; Canali, Pernaselci, Trifelli; Serra, Montano, Avram.

A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatt, Zanagari, Stornelli, Boccardelli, Eone, Ferrante, Touray, Mecozzi, Riggi.

All.: Francesco Punzi

ALBINOLEFFE U20: Carrara, Brambilla, Rinaldi, Morstabilini, Forattini, Gamba, Pascali, Di Palma, Delcarro, Riboni, Scaldaferri.

A disp.: Bombassei, Belotti, Ceresoli, Duranti, Esposti, Regonesi, Biffi, Isgro, Montanelli, Minneci, Coseraru.

All.: Massimiliano Maffioletti

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)

Assistenti: Alessandro Ceci - Paolo Cozzuto

Marcatori: 8' Pernaselci (L), 11' Montano (L), 14' Rinaldi (A), 15' Montano (L)

Ammoniti: //

Espulsi: //

PRIMO TEMPO

15' - GOOOOOOOOL! Reagisce subito la Lazio. Santaogstino trova Montano in area di rigore, l'esterno controlla e si gira trovando l'angolino basso.

14' - Accorcia l'Albinoleffe. Gamba riceve sulla destra, crossa nel mezzo e trova Rinaldi solo sul secondo palo. Colta di sorpresa la difesa della Lazio.

11' - GOOOOOOOOL! Raddoppia la Lazio! Montano riceve sulla destra, porta palla sul mancino e calcia sul secondo palo superando Carrara.

8' - GOOOOOOL! La Lazio la sblocca con Pernaselci. Su calcio d'angolo funziona lo schema con un cross dallo spigolo dell'area di rigore che trova libero sul secondo palo il centrocampista biancoceleste.

4' - Canali si divora il gol del vantaggio. Servito in area di rigore cerca il primo palo, ma trova solo l'esterno della rete.

1' - La Lazio parte forte con Serra che riceve palla fuori area e scarica un destro bloccato da Carrara.

1' - Fischia l'arbitro: inizia Lazio-Lecce.

AGGIORNAMENTO 10.55 - Le squadre hanno completato il riscaldamento. A breve il fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO 10.45 - Alla vigilia della partita contro l'Albinoleffe hanno parlato ai microfoni di Lazio Style Channel sia Punzi, sia Battisti.

AGGIORNAMENTO 10.33 - Punzi cambia un solo elemento rispetto agli undici schierati contro il Lecce alla prima giornata di campionato. Ferrante va in panchina, al suo posto scenderà in campo Trifelli. Confermato Galassi al centro della difesa. Mancherà ancora Ricardo Bordon che sarà convocato con la Prima Squadra in vista della sfida casalinga contro il Genoa di domani.

Buongiorno da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Albinoleffe, partita valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1 e in porgramma alle ore 11.00 preso lo Stadio Mirko Fersini di Formello. La squadra di mister Punzi scenderà in campo per cercare un'altra vittoria dopo quella ottenuta una settimana fa contro il Lecce, in Salento. I biancocelesti proveranno a migliorare anche il proprio rendimento per non lasciare nulla al caso. Dall'altra parte l'Albinoleffe è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari e proverà a rialzarsi per trovare il suo primo successo in campionato.