Lazio, pessime notizie dalla Primavera: brutto infortunio per Serra

La Lazio Primavera sta vincendo e dominando contro i pari età dell'Albinoleffe. Al termine del primo tempo il risultato è di 5-1, ma tra la grande soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi per mister Francesco Punzi c'è anche spazio per un po' di preoccupazione.

Sul finire dei 45', in occasione del gol di Federico Serra, il capitano della Lazio viene colpito alla caviglia da un avversario. Il colpo è duro e costringe il numero 20 a lasciare anticipatamente il campo.

Nelle prossime ore si sottoporrà a degli esami strumentali che evidenzieranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, nella speranza che possa tornare il prima possibile a disposizione di Punzi e anche di Gattuso che gli aveva dato fiducia per tutta la preseason.