IL TABELLINO di Lazio Primavera-Albinoleffe Primavera 6-2

29.08.2026 13:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Primavera-Albinoleffe Primavera 6-2

Primavera 1 | 2ª giornata

LAZIO-ALBINOLEFFE 6-2

Sabato 29 agosto, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo; Avram, Pernaselci, Ciucci, Trifelli (66' Touray); Santagostino, Galassi, Battisti (80' Zangari); Serra (46' Mecozzi), Montano (52' Boccardelli), Canali (52' Eone)

A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatti, Stornelli, Boccardelli, Ferrante, Touray, Riggi.

All.: Francesco Punzi

ALBINOLEFFE U20 (3-5-2): Carrara; Brambilla, Di Palma (46' Isgrò), Forattini; Morstabilini (46' Esposti), Riboni (64' Minneci), Delcarro (79' Ceresoli), Pascali, Scaldaferri; Gamba, Rinaldi.

A disp.: Bombassei, Belotti, Duranti, Regonesi, Biffi, Montanelli, Coseraru.

All.: Massimiliano Maffioletti

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)

Assistenti: Alessandro Ceci - Paolo Cozzuto

Marcatori: 8' Pernaselci (L), 11' Montano (L), 14' Rinaldi (A), 15' Montano (L), 39' Montano (L), 44' Serra (L), 64' Riboni (A), 73' Eone (L); 

Ammoniti: 58' Scaldaferri (A)

Espulsi: //

Recupero: 2' pt, 3' st

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.