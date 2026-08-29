IL TABELLINO di Lazio Primavera-Albinoleffe Primavera 6-2
Primavera 1 | 2ª giornata
LAZIO-ALBINOLEFFE 6-2
Sabato 29 agosto, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo; Avram, Pernaselci, Ciucci, Trifelli (66' Touray); Santagostino, Galassi, Battisti (80' Zangari); Serra (46' Mecozzi), Montano (52' Boccardelli), Canali (52' Eone)
A disp.: D'Alessio, Milillo, Gatti, Stornelli, Boccardelli, Ferrante, Touray, Riggi.
All.: Francesco Punzi
ALBINOLEFFE U20 (3-5-2): Carrara; Brambilla, Di Palma (46' Isgrò), Forattini; Morstabilini (46' Esposti), Riboni (64' Minneci), Delcarro (79' Ceresoli), Pascali, Scaldaferri; Gamba, Rinaldi.
A disp.: Bombassei, Belotti, Duranti, Regonesi, Biffi, Montanelli, Coseraru.
All.: Massimiliano Maffioletti
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)
Assistenti: Alessandro Ceci - Paolo Cozzuto
Marcatori: 8' Pernaselci (L), 11' Montano (L), 14' Rinaldi (A), 15' Montano (L), 39' Montano (L), 44' Serra (L), 64' Riboni (A), 73' Eone (L);
Ammoniti: 58' Scaldaferri (A)
Espulsi: //
Recupero: 2' pt, 3' st