IL TABELLINO di Fiorentina - Lazio Women 2-1
Serie A Women Athora | XXII giornata
Domenica 17 maggio 2026, ore 18:00
Viola Park - Stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli (FI)
FIORENTINA-LAZIO WOMEN 2-1
Marcatrici: 30` Tryggvadottir (F), 74` Bredgaard (F), 89` Karczewska (L)
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand (59` Bartalini); Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Lombardi; Tryggvadottir (84` Bonfantini), Severini, Cherubini (59` Tortelli); Bredgaard, Omarsdottir (77` Mailia), Eiriksdottir (59` Snerle).
A disp.: Woldvik, Johansen, Wijnants, Toniolo, Orsi, Bettineschi, Curmark.
All.: Pablo Pinones Arce
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes (75` Mesjasz), Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello (65` Benoit), Simonetti, Goldoni (75` Cesarini), Zanoli (55` Karczewska); Monnecchi (64` Cafferata), Visentin.
A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancini, Frenquellucci.
All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello); Assistenti: Davide Fenzi - Alberto Callovi; IV ufficiale: Marco Stanzani; Operatore F.V.S.: Simone Iuliano
NOTE. Ammonite: 29` D`Auria (L), 40` Eiriksdottir (F), 90`+2` Snerle (F).
Recupero: 1` pt; 3` st