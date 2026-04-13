IL TABELLINO di Fiorentina - Lazio 1-0
Serie A Enilive | 32ª giornata
Lunedì 13 aprile 2026, ore 20:45
Stadio Artemio Franchi, Firenze
FIORENTINA-LAZIO 1-0
Marcatori: 28` Gosens
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani (71` Pongracic), Ranieri, Gosens (79` Balbo); Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini (84` Solomon).
A disp.: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Košpo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli.
All.: Paolo Vanoli
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic (46` Dele-Bashiru), Patric, Taylor (79` Ratkov); Cancellieri (67` Isaksen), Dia (67` Pedro), Zaccagni (46` Noslin).
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Vecchi - Zingarelli; IV Ufficiale: Perri; V.A.R.: Paterna; A.V.A.R.: Aureliano
NOTE. Ammoniti: 31` Rugani (F), 63` Noslin (L), 83` Dodò (F), 90`+1` Piccoli (F), 90`+4` Pedro (L)
Recupero: 1` pt, 7` st.
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