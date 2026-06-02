Amarcord Baroni: il confronto coi tifosi della Lazio nella stagione alla Roma
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per un momento amarcord nella lunga intervista concessa da Marco Baroni a Malcom Pagani sulle colonne del Corriere dello Sport. L’ex tecnico della Lazio, infatti, ricorda un momento della sua carriera da calciatore nell’anno alla Roma e un confronto avuto con i tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole.
“Con LUnder 21, nell'86 andammo in finale con la Spagna. C'era tutta l'ossatura che andò a giocarsi i Mondiali con Vicini quattro anni dopo, in quella squadra. Zenga, Ferri, De Napoli, Giannini, Mancini, Vialli, Donadoni. A Roma vinciamo 2-1 e al ritorno la Spagna ci batte con lo stesso risultato. Rigori”.
“Chi li calcia? Chi non li calcia? Mi urlano: ‘Te la senti?’. Me la sento. Vado. Lo sbaglio. E con me sbagliano anche Desideri e Giannini. Piangiamo. All'epoca giocavamo tutti e tre nella Roma: al ritorno, all'aeroporto di Fiumicino, si avvicinarono i laziali: ‘A disgraziati! A infamoni! Mortacci vostra!’”.