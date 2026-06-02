Calciomercato Lazio | C’è la fila in B per Artistico: a Formello si decide il futuro
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Piovono pretendenti per Gabriele Artistico. L’attaccante della Lazio, reduce da una stagione positiva in Serie B con la maglia dello Spezia nonostante la retrocessione, ha attirato diversi club in vista della prossima stagione.
Come da programma Artistico tornerà ora a Formello, non è da escludere possa svolgere anche parte dell’estate in gruppo con la Lazio, ma è destinato poi a partire nuovamente per un’altra esperienza per farsi le ossa.
Squadre interessate del resto non mancano: il Benevento e l’Avellino, entrambe in Serie B, sono sulle tracce di Artistico. Ma, come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, si sarebbe aggiunto alla corsa anche il Modena e almeno un’altra squadra della serie cadetta sarebbe sulle tracce dell’attaccante della Lazio. Che, a questo punto, dopo il primo riavvicinamento a Formello potrà scegliere con la punta la mossa per la prossima stagione.