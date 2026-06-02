Calciomercato Lazio | Diogo Leite si avvicina? Il dubbio del portoghese
02.06.2026 13:30 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora per la difesa. L'interesse per Diogo Leite, centrale in scadenza con l'Union Berlino, va avanti da tempo. Già a gennaio è stato vicino a raggiungere Formello, poi non se n'è fatto più nulla.
Il nome del classe '99 però sta tornando di moda anche per l'estate, la Lazio attende una sua risposta e la sua candidatura si fa sempre più concreta. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, Leite avrebbe dubbi sulla proposta dell'Eintracht Francoforte, altro club in lizza per ingaggiarlo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.