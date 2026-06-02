UFFICIALE - Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna: il comunicato
02.06.2026 12:50 di Christian Gugliotta
Ora è anche ufficiale: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Dopo l'addio di Vincenzo Italiano, i rossoblù hanno deciso di affidare la panchina all'ex tecnico del Fenerbahce, accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio per il post Sarri. Di seguito il comunicato del club:
"Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.