2 giugno 1921, la Lazio diventa Ente Morale: il post della società - FT
Una giornata importantissima quella del 2 giugno per la Lazio che, in questa data, nel 1921 veniva riconosciuta come Ente Morale.
"Il sodalizio dello storico Presidente Fortunato Ballerini viene insignito, con Regio Decreto 907/1921 del 2 giugno 1921, dell’onorificenza che lo erige "Ente Morale" per aver trasformato il proprio campo, quello dello stadio della Rondinella, in orto di guerra con lo scopo di sfamare la popolazione romana, provata dalla terribile carestia bellica.
La Lazio è, a tutt’oggi, l’unica società presente nel panorama sportivo nazionale ed internazionale ad aver conseguito tale onorificenza meritoria. L’acquisizione di tale status, peraltro, permette al Generale Giorgio Vaccaro, sei anni più tardi, di opporsi con successo alla fusione con la costituenda A.S. Roma", questo il messaggio postato dalla società per celebrare questa data.
️ 2 giugno 1921: la S.S. Lazio è riconosciuta come Ente Morale, unica Società a livello nazionale e internazionale ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento#AvantiLazio pic.twitter.com/L2HTnuoWxg— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2026
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