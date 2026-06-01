Lazio, Hysaj fermato dalla polizia in Albania: cos'è successo
01.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Insidefoto/Image Sport
Brutto episodio per Elseid Hysaj, attualmente in ritiro con l'Albania. Il terzino della Lazio, ormai ex visto che il 30 giugno scadrà ufficialmente il suo contratto, è stato fermato dalla polizia a Tirana. Come riportato dal portale albanese newsmaxbalkans.al, si trovava alla guida della sua macchina con il compagno Seferi quando gli agenti l'hanno fatto accostare e l'hanno multato per inquinamento acustico ed eccesso di velocità in un centro abitato.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.