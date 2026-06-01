Lazio, ultima chance per Noslin e Isaksen: Gattuso ci prova

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RASSEGNA STAMPA - Noslin e Isaksen si trovano davanti a un nuovo bivio. L'arrivo di Gattuso regalerà ai due attaccanti un'ulteriore occasione per rilanciarsi, complice anche l'addio di Pedro e Maldini e la probabile partenza di Cancellieri. Il ritiro estivo sarà decisivo: convincere il nuovo tecnico oppure lasciare la Capitale. Entrambi conservano un discreto mercato: come fa sapere il Messaggero, Noslin è seguito in Eredivisie, mentre Isaksen continua ad avere visibilità internazionale grazie alle prestazioni con la Danimarca, con cui ha realizzato 6 gol nelle ultime 11 partite da titolare. Alla Lazio, però, il loro rendimento è stato troppo discontinuo.

L'olandese, che compirà 27 anni a luglio, non è mai riuscito a imporsi come prima scelta, nemmeno con Baroni che lo aveva già allenato a Verona. In biancoceleste ha iniziato dal primo minuto appena il 25% delle partite disputate e ha mostrato il meglio soprattutto da subentrato, risultando spesso decisivo a gara in corso.

Anche Isaksen non ha rispettato pienamente le aspettative. Pur avendo stabilito il suo record personale di gol in Serie A (5), ha alternato ottime prestazioni a lunghi periodi di anonimato. Ha brillato nelle sfide di cartello contro Napoli, Atalanta, Juventus e Milan, ma i suoi numeri restano inferiori alle attese. Il danese è il giocatore della Lazio che tenta più dribbling e conclude più spesso verso la porta, ma paga una scarsa efficacia sia nell'uno contro uno sia sotto porta, come dimostrano le numerose occasioni sprecate.

Per questo motivo, il futuro di Noslin e Isaksen resta in bilico. La cura Gattuso potrebbe rappresentare l'ultima vera occasione per conquistare definitivamente la Lazio.