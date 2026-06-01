Calciomercato Lazio | Sarri vuole Gila? Idea Atalanta ma non solo

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole trattenere Gila. È questa l'idea di Lotito che farà di tutto per provare a tenerlo per un altro anno. Anche perché lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027: se non rinnoverà, andrà via a parametro zero. Ma il presidente vorrebbe confermarlo e lasciarlo a Gattuso.

Sul centrale, comunque, resta l'interesse di diverse squadre. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è richiesto dal Napoli oltre che da Milan e Inter. Ma non solo: potrebbe pensarci anche Sarri per l'Atalanta. A breve Mau diventerà ufficialmente il tecnico dei nerazzurri, tra le richieste sul mercato potrebbe esserci proprio Gila. È solo un'idea: la Lazio farà di tutto per averlo ancora a Formello.