Lazio, Sabatini svela: "Ronaldo? Vi spiego perché Cragnotti non lo prese..."
30.05.2026 19:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha raccontato un breve aneddoto dell'arrivo di Ronaldo Il Fenomeno all'Inter, quando Moratti riuscì a soffiarlo a Cragnotti e alla Lazio all'ultimo. L'ex addetto stampa dei nerazzurri ha svelato il motivo per cui il brasiliano ha preferito i menghini ai biancocelesti, rimasti comunque in corsa fino all'ultimo. "Ronaldo scelse l'Inter perché Moratti ci aveva provato anche prima, quando giocava nel PSV Eindhoven. La Lazio rimase in corsa fino all'ultimo".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.