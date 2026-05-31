Lazio, silenzio social: dopo l’addio di Sarri nessun saluto dai calciatori

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Due anni e tre mesi più tardi Maurizio Sarri lascia nuovamente la Lazio. Lo fa questa volta dopo una sola stagione, vissuta combattendo ogni difficoltà e nonostante tutto con un’insperata finale di Coppa Italia raggiunta.

Se a marzo 2024 dietro le dimissioni c’erano anche motivazioni personali, oltre a un’insofferenza per la mancanza di ambizione del club riscontrata dal tecnico sin dal mercato estivo, oggi l’addio alla Lazio è inevitabilmente figlio di una stagione in cui Sarri non solo ha dovuto combattere ogni tipo di situazione immaginabile, ma si è anche trovato a farlo - come ha più volte sottolineato pubblicamente - senza che la sua opinione fosse particolarmente ascoltata da parte del club.

C’è però anche un’altra differenza rilevante tra l’addio di marzo 2024 e quello arrivato negli ultimi giorni. All’epoca, infatti, non erano mancati saluti social da parte dei calciatori della Lazio nei confronti di Maurizio Sarri, qualcuno più sentito e altri più di circostanza. In questa seconda occasione, invece, neanche un singolo calciatore della rosa biancoceleste ha dedicato parole di addio nei confronti dell’ormai ex allenatore della Lazio. Nessun post, né storia o commento, soltanto qualche sporadico like sotto il video di saluto pubblicato dal club sulla propria pagina ufficiale.