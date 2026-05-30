Calciomercato Lazio | Nuovo nome in difesa: piace Unyay del Galatasaray
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole procedere con la 'linea green'. In vista del mercato estivo, vuole continuare a puntare su profili giovani e futuribili, per rifondare. L'ultimo nome finito sul taccuino della società biancoceleste conferma l'intento: come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, la Lazio avrebbe messo nel mirino Arda Unyay, difensore centrale del Galatasaray.
Classe 2007, piede destro, 187 centimetri, un centrale che ha accumulato 12 presenze in quella che è stata la sua prima stagione nel calcio professionistico. La Lazio però non è l'unico club interessato, sulle sue tracce c'è anche il Colonia.
Il Galatasaray lo valuta circa 6 milioni di euro, una cifra che rientra nei parametri della Lazio. L'intento del club è quello degli ultimi anni, un inserimento 'Provstgaard', con un'evoluzione graduale alle spalle dei titolari, imparando da vicino il mestiere e crescendo senza pressioni eccessive.
Unyay può rappresentare una futura alternativa a Gila, ormai prossimo a lasciare la Lazio tra questa estate e quella del 2027. Il giovane turco non è l'unico nome in lista: persiste infatti la candidatura di Sergi Dominguez, giovane centrale della Dinamo Zagabria.
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