Roma, è ufficiale: via anche il ds Massara. Al suo posto...

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La notiza era nell'aria, ora è diventata ufficiale: Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma. La società sta seguendo sempre di più la linea proposta da Gasperini, figura totalizzante e non solo in panchina. Il diesse, così come Ranieri, hanno fatto le spese di un rapporto personale che si è incrinato soprattutto nell'ultimo periodo.

Il principale candidato per prendere il posto dell'ex direttore sportivo giallorosso è Tony D'Amico, l'uomo che ha costruito l'Atalanta campione di Europa League nel 2024 e con cui il tecnico ha un rapporto di stima profonda.

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