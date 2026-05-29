Lazio, Mattei: "ll tifoso non tollera più aggressività e arroganza di Lotito"

29.05.2026 18:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Mattei: "ll tifoso non tollera più aggressività e arroganza di Lotito"
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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha speso delle parole di critica nei confronti del presidente della Lazio Claudio Lotito, soffermandosi poi su Sarri e sui tanti giocatori in scadenza nel 2027. Queste le sue parole: “Aggressività, forma e arroganza da parte del presidente: è questo che il tifoso laziale non tollera più. Lo abbiamo visto anche all’ultimo evento, lunedì".

"Primo e secondo Sarri? Mi è piaciuto di più il secondo, ha tenuto fede al suo impegno, alla sua promessa. Pur soffrendo è rimasto fino alla fine. Ha amato e difeso i tifosi, mandando giù bocconi amari. Nel finale di stagione poi c’è stato un gioco delle parti: Sarri già sapeva di andarsene e Lotito aveva già chiamato Gattuso".

"Ci sono nove giocatori che tra un anno possono andare via a parametro zero, quattro li hai persi quest’anno. Gila è uno dei punti di forza, una società seria avrebbe rivisto il suo stipendio due anni fa. E’ il giocatore che meno guadagna alla Lazio”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.