Lazio, Cardone sui giocatori in scadenza: "Alcuni rimarranno. Su Gila..."

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Giulio Cardone è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali ha parlato di Gattuso, della situazione legata ai giocatori in scadenza e della questione centravanti. Di seguito le sue dichiarazioni:

“A Gattuso piace lavorare con i giovani. Anche quando era nella Primavera del Milan, nonostante non avesse una rosa interamente di grande livello, è riuscito a tirare fuori giocatori importanti, come Bellanova e Pobega. Il tecnico sta già cercando una casa vicino Formello. La zona prescelta è l’Olgiata, per rimanere a un passo dal centro sportivo e vivere il più possibile a contatto con la sua nuova realtà".

"Come sostituire tutti i giocatori in scadenza? Alcuni credo rimarranno. Per quanto riguarda Gila, la permanenza fino al 2027 non è scontata, ma possibile. Patric e Cataldi immagino resteranno senza problemi".

"Muriqi ha fatto un campionato incredibile, è in vendita e la Lazio incasserebbe il 45%. La prima questione da risolvere è quella legata al centravanti, Dia dovrà essere riscattato. Valutazioni in corso su Noslin”.