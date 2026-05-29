Lazio - Flaminio, il progetto è entrato nel vivo: ora la fase decisiva
RASSEGNA STAMPA - È iniziato, ufficialmente, il percorso per il Flaminio. Poco più tardi delle 12 di ieri, racconta il Corriere dello Sport, si è aperta la conferenza dei servizi preliminare. Una riunione durata circa un’ora e mezza che si è svolta per metà in presenza per metà da remoto con il presidente Lotito che, accompagnato dal team tecnico, ha introdotto ed esposto il progetto.
Niente è cambiato rispetto al piano già presentato anche pubblicamente, ma ci sono alcune novità che riguardano la mobilità con ulteriori dettagli relativi in particolare ai parcheggi. La documentazione, prosegue il quotidiano, sarà online entro una decina di giorni e accessibile con un link temporaneo.
Ora è il momento delle valutazioni, gli enti coinvolti avranno 45 giorni di tempo per esprimere pareti. Nei primi 15 giorni, spiega Il Corriere dello Sport, potrebbero essere richieste delle integrazioni e in quel caso il club potrà chiedere una sospensione - per un massimo di 30 giorni - della conferenza per elaborare e presentare i documenti richiesti. Una volta terminato questo passaggio verrà pubblicato il verbale e potrebbe arrivare il primo snodo della vicenda con l’eventuale dichiarazione di pubblico interesse da parte dell’Assemblea Capitolina.
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