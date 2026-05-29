Lazio, via ai lavori in Piazza della Libertà: gli obiettivi
29.05.2026 10:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
RASSEGNA STAMPA - Grazie al sostegno di Caput Mundi - Next Generation EU, progetto del PNRR promosso dal Ministero del Turismo e dal supporto del Municipio I di Roma Capitale, sono iniziati i lavori per la riqualificazione di Piazza della Libertà.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport a occuparsene sarà la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, la Polisportiva e le sue sezioni insieme a tecnici, dirigenti e appassionai biancocelesti.
L’obiettivo è quello di rendere il Giardino di Piazza della Libertà più accessibile, inclusivo e vivibile per tutti. Verranno costruiti nuovi viali pedonali, collegamenti più agevoli e una nuova area sportiva.
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