Gattuso cerca casa: la scelta per vivere la Lazio da vicino

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RASSEGNA STAMPA - Arriverà a Formello soltanto all’inizio della prossima settimana ma, intanto, Gattuso già si è lanciato nella sua nuova avventura sulla panchina della Lazio. Lo sta facendo studiando la squadra e le partite delle ultime stagioni, e lo farà presto toccando con mano quella che sarà la sua nuova casa.

Dal lavoro all’abitazione: come riporta l’edizione odierna de la Repubblica Gattuso starebbe già cercando una casa il più vicino possibile a Formello. La zona prescelta è l’Olgiata, per rimanere a un passo dal centro sportivo della Lazio e vivere il più possibile a contatto con la sua nuova realtà.

Come Gattuso, anche lo staff: da Riccio agli altri collaboratori, secondo il quotidiano, tutti starebbero cercando casa in zona Olgiata per rimanere a due passi da Formello e dalla Lazio.