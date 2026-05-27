Venezia, ecco Basic: "Qui progetto serio e ambizioso"

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Toma Basic è un nuovo calciatore del Venezia. L’ex Lazio ha firmato con i lagunari un contratto fino al 30 giugno 2029 con ulteriore rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista croatoToma Bašić, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2028/29 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni".

Queste le prime parole di Basic ai canali ufficiali del club: "Fin dal primo momento ho percepito che qui a Venezia c’è un progetto serio e ambizioso, e ho capito subito che potesse rappresentare una grande opportunità per la mia carriera. Sono davvero felice della scelta fatta, affronto questa nuova avventura con grande entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare. Avevo già avuto modo di giocare qui da avversario, ma soltanto ieri ho potuto visitare davvero la città, ed è stata un’esperienza straordinaria: Venezia è semplicemente spettacolare. Ho inoltre percepito quanto questa squadra sia amata dalla propria gente. Sapere che lo stadio è sempre pieno rappresenta uno stimolo e una forza in più per tutti noi.”

The first signing of 26/27 has arrived in the lagoon.#ArancioNeroVerde 🟠️🟢 pic.twitter.com/FL6SawA1lJ — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) May 27, 2026

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