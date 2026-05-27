Lazio, Petrucci (Sky): "Gattuso allenerebbe Maldini! Dia, Ratkov e gli altri..."
Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha fatto il punto sul futuro della Lazio concentrandosi in particolare sull'attacco. Nello specifico ha parlato della gestione del mercato della società visto il nuovo arrivo di Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole.
"Gattuso allenerebbe volentieri Maldini. Ma a quelle cifre è impossibile che resti a Roma, si proverà a ottenere uno sconto importante, vediamo anche se Sarri vorrà continuare a lavorarci a Bergamo. Non credo che Artistico possa essere una risorsa per la Lazio, Romano Floriani Mussolini non sarà riscattato, lui ha avuto un ottimo inizio a Cremona meno brillante nella parte finale, credo che su di lui una valutazione verrà fatta".
"Gli allenatori anche se non vivono a Roma conoscono bene la situazione della Lazio, i giocatori a scadenza e la situazione ambientale, Gattuso accettando dimostra di non avere paura. Vedremo se l'offerta di 20 milioni per Dia di cui ci ha parlato Lotito sia reale, Ratkov non credo avrà offerte, vediamo se per Isaksen e Noslin arriveranno offerte, mentre Cancellieri si cercherà di piazzarlo".