Pedro svela l’addio al calcio tra paura e consapevolezza: le sue parole
27.05.2026 15:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dopo una carriera fatta di trionfi, trofei e traguardi straordinari è pronto al ritiro Pedro. Che, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha ripercorso i suoi anni alla Lazio lasciandosi andare anche a una confessione sulle emozioni a un passo dal ritiro. Di seguito le sue parole.
“Ci sono tante cose che mi mancheranno: la routine che abbiamo di arrivare a Formello, aspettare i tifosi fuori, allenarsi, andare in ritiro o in trasferta, stare tutti insieme, riscaldarsi prima della partita, ballare sotto la Curva dopo una vittoria... Ma arriva un momento in cui bisogna resettare e accettare che sta finendo, anche se non è facile comunque”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.