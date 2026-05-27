Lazio, quando firmerà Gattuso? Il nuovo allenatore è atteso a Formello

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Non è più il tempo di parlare, ora c'è da costruire la prossima stagione. Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. La conferma arriverà nelle prossime ore, quando la società diramerà un comunicato per annunciare la rescissione contrattuale di Maurizio Sarri. L'ultimo tassello sarà poi la firma di Gattuso a sancire l'inizio del quinto anno zero consecutivo. 'Ringhio' dovrà cercare di rispondere alla critiche, ribaltare i pronostici che oggi non sorridono al suo arrivo in panchina. Servirà un lavoro minuzioso e attento che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe iniziare la prossima settimana, quando è atteso l'arrivo suo e del suo staff a Formello.

VISITE MEDICHE E RITIRO - Stando a quanto scrive il quotidiano, lo scambio di contratti tra i legali sarebbe avvenuto nella giornata di lunedì. A breve tutto dovrebbe esser messo nero su bianco. Si tratta solo di una formalità, alla quale seguirà la pianificazione delle prossime settimane. Gattuso, infatti, dovrà stabilire l'inizio delle visite mediche e del ritiro a Formello, gli eventuali convocati e le possibili amichevoli (in Italia e all'estero). Indicativamente i controlli clinici potrebbero scattare il 10 luglio, con il gruppo spalmato su più giorni, mentre il ritiro di Formello inizierebbe il 13.