Ex Lazio | Stagione amara per Vavro: il Wolfsburg retrocede in seconda serie
26.05.2026 15:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
La stagione di Denis Vavro si è conclusa nel peggiore dei modi. La sconfitta nel play-out contro il Paderborn è stata fatale al Wolfsburg, retrocesso nella seconda divisione tedesca dopo ben 29 anni. In campo per 105 minuti, l'ex Lazio non è riuscito a evitare il ko dei suoi, maturato durante i tempi supplementari grazie alla decisiva rete del 2-1 di Curda.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.