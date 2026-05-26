Lazio, dall’iniziale resistenza di Gattuso alla fumata bianca: le tappe

26.05.2026 10:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, dall’iniziale resistenza di Gattuso alla fumata bianca: le tappe
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Non è arrivato subito il sì di Gennaro Gattuso a sedersi sulla panchina della Lazio. Da Marbella, in Spagna, dove l’ex CT della Nazionale si era ritirato per smaltire la delusione patita in Bosnia, nei primi contatti era arrivato qualche segnale di resistenza.

Gattuso, svela il Messaggero, non se la sentiva di rituffarsi a distanza di pochi mesi dalla disfatta con l’Italia in un’altra situazione complicata come quella della Lazio attuale, segnata dal dissenso dell’ambiente biancoceleste nei confronti della gestione societaria.

Ieri mattina, riporta sempre il quotidiano, la mossa decisiva: in una nuova call tra Fabiani e Gattuso la Lazio è riuscita a superare le titubanze dell’ex CT e a convincerlo a rimettersi subito in sella dopo la delusione dell’eliminazione subita con la Bosnia.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.