Coppa Italia, quando giocherà la Lazio: il calendario completo
La stagione si è appena conclusa, ma è già tempo di pensare alla prossima. La Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato e contestualmente anche quelle della Coppa Italia. La Lazio scenderà in campo nel mese di agosto prendendo parte ai trentaduesimi che disputerà contro il Mantova. Di seguito il calendario completo:
Turno preliminare - domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi - domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi - mercoledi 2 settembre (data di riserva martedì 15 settembre) 2026
Ottavi di finale - mercoledì 2 e mercoledì 16 dicembre 2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)
Quarti di finale - mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali - andata mercledì 3 marzo e ritorno mercoledì 21 aprile 2027
Finale - mercoledì 19 maggio 2027