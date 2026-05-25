Coppa Italia, quando giocherà la Lazio: il calendario completo

25.05.2026 19:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Coppa Italia, quando giocherà la Lazio: il calendario completo

La stagione si è appena conclusa, ma è già tempo di pensare alla prossima. La Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato e contestualmente anche quelle della Coppa Italia. La Lazio scenderà in campo nel mese di agosto prendendo parte ai trentaduesimi che disputerà contro il Mantova. Di seguito il calendario completo: 

Turno preliminare - domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi - domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi - mercoledi 2 settembre (data di riserva martedì 15 settembre) 2026 

Ottavi di finale - mercoledì 2 e mercoledì 16 dicembre  2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)

Quarti di finale - mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali - andata mercledì 3 marzo e ritorno mercoledì 21 aprile 2027

Finale - mercoledì 19 maggio 2027

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