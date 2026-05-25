Braglia boccia Gattuso alla Lazio: "Non ce lo vedo, non è la sua piazza"
25.05.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in collegamento a TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato l'arrivo ormai imminente di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Ringhio prenderà il posto di Maurizio Sarri, promesso sposo all'Atalanta. Di seguito le sue parole: "Gattuso alla Lazio? Non ce lo vedo lì, è un ambiente che è una polveriera, io fossi in lui ci penserei. Non è la piazza di Ringhio".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.