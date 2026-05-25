Cagliari, Pisacane: "Futuro? I matrimoni si fanno in due. Se la società..."

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Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa al termine del match di San Siro tra Milan e Cagliari. Il tecnico rossoblù, da giorni accostato alla Lazio per il post Sarri, ha speso anche delle parole sul suo futuro:

"Come ho sempre detto il mio rapporto con il Cagliari va oltre il contratto. Oggi sono l'allenatore del Cagliari e mi vedo qui. È normale che quando mi fate delle domande nelle ultime 3 settimane...i matrimoni si fanno in due. Io comunque penso che la società sia contenta per il risultato che abbiamo raggiunto. Questa è una squadra che si è salvata con i giovani ed alcuni senatori che hanno dimostrato grande attaccamento. Siamo felici per questi ragazzi perché chiudere così rende giustizia loro per il percorso che hanno portato avanti". Pisacane ha poi concluso: "È dall'undici luglio ho un bersaglio sulla schiena. Il futuro? Se la società mi vuole io ci sono".