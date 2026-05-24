Serie A, tutti i verdetti: Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League
24.05.2026 23:10 di Christian Gugliotta
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Il campionato di Serie A ha ufficialmente espresso i suoi ultimi verdetti. Volano in Champions League Roma e Como, vittoriose contro Verona e Cremonese. Il Milan cade clamorosamente a San Siro contro il Cagliari ed è condannato a disputare l'Europa League, così come la Juventus che, a prescindere dal risultato contro il Torino, non potrà andare oltre il quinto posto. Salvo il Lecce grazie alla propria vittoria sul Genoa e al ko inferto dalla squadra di Fabregas alla Cremonese, retrocessa in Serie B.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.