Lazio, Calvani al Milan? La verità sull’offerta da 2,5 milioni e il futuro del giocatore

RASSEGNA STAMPA - Per un Mario Gila che approda al Milan c’è un Lorenzo Calvani che invece, almeno per il momento, sembra destinato a rimanere a Formello.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il suo possibile addio per raggiungere il Milan non ha nulla a che fare con la trattativa che ha portato Gila a salutare la Lazio.

Il quotidiano spiega infatti come le due trattative fossero scollegate e come non sia mai esistita una proposta da 2,5 milioni. Calvani ha un contratto che lo lega fino al 2027 alla Lazio, che chiede 600mila euro per lasciarlo partire. Il Milan offre la metà: non abbastanza per dirsi addio per il momento.