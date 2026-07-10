Inter, parla Provedel: "Qui c'è una grande mentalità. Darò il massimo"

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Ivan Provedel si presenta. Il nuovo portiere dell'Inter, arrivato dalla Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV. Di seguito le sue parole.

"L'emozione è difficile da raccontare e da spiegare, sono solo molto felice di essere all'Inter. È una sfida molto stimolante: confermarsi è una cosa difficile ma anche la più bella. Io sono qui per dare una mano alla squadra per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Sicuramente i giocatori hanno tutti una grande mentalità, altrimenti non avrebbero fatto ciò che hanno fatto fino a oggi, vincendo due titoli nella scorsa stagione. Sono sicuro che lo stesso sia per il mister, che avrò modo di conoscere: non vedo l'ora di incontrarli e prendere qualcosa da loro".

"Ho iniziato a essere interista e a voler fare il portiere dopo aver visto Toldo in campo, sono molto legato a lui per questo motivo. Io cerco di fare del mio meglio rimanendo calmo e tranquillo, spero di trasmettere tranquillità ai miei compagni, è quello che cerco di fare. Credo che negli anni un giocatore maturo capisca cosa può essere utile alla squadra. Io devo solo pensare a fare del mio meglio quando sarà necessario e spero che il mio contributo sia utile per ottenere risultati positivi."

"I miei gol? Quando si sta perdendo la partita e all'ultimo c'è un calcio d'angolo si prova a fare queste cose: io ci ho provato diverse volte e in due occasioni mi è andata bene. Spero non serva più, significa che il risultato sarà positivo. Un messaggio ai tifosi? La prima cosa che voglio dire è forza Inter! Darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare questi colori".