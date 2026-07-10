Lazio, Rocca risponde: "La manifestazione? Andarci era un dovere!"

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound per parlare anche della manifestazione dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito e della sua presenza all'evento, durante il quale ha anche preso parola, che ha scatenato polemiche nelgi ambienti sportii e istituzionali.



“Ricordo che quando c'era Andreotti, mi sembra che della Roma si preoccupava e si preoccupava tanto addirittura di calciomercato: intervenne quando Falcao stava andando via chiamando addirittura la mamma del calciatore per convincerlo a rimanere. Scherzi a parte, io credo che sia invece un dovere ascoltare porzioni importanti di città.

"Qui non si tratta di un circolo sportivo, qui si tratta di una vicenda che coinvolge decine e decine di migliaia di persone che non si sentono ascoltate e quindi credo che invece sia un dovere, proprio perché comunque la tenuta sociale passa anche attraverso l'ascolto e il dialogo. E la partecipazione sportiva è uno dei fattori storici della nostra coesione sociale e una parte della nostra cultura, della nostra tradizione. Quindi non è che uno si può sottrarre a questa responsabilità".

"Certo va fatto con equilibrio e credo che il mio intervento sia andato in quella direzione. L'invito al Presidente Lotito ad ascoltare il dolore dei tifosi non credo che manchi di rispetto a nessuno e non credo che vìoli assolutamente il mio ruolo istituzionale, semmai il contrario. Se Lotito mi ascolterà? La prossima domanda...? (ride, ndr)".

