Lazio, Rocca risponde: "La manifestazione? Andarci era un dovere!"

10.07.2026 13:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rocca risponde: "La manifestazione? Andarci era un dovere!"

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound per parlare anche della manifestazione dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito e della sua presenza all'evento, durante il quale ha anche preso parola, che ha scatenato polemiche nelgi ambienti sportii e istituzionali. 

Ricordo che quando c'era Andreotti, mi sembra che della Roma si preoccupava e si preoccupava tanto addirittura di calciomercato: intervenne quando Falcao stava andando via chiamando addirittura la mamma del calciatore per convincerlo a rimanere. Scherzi a parte, io credo che sia invece un dovere ascoltare porzioni importanti di città.

"Qui non si tratta di un circolo sportivo, qui si tratta di una vicenda che coinvolge decine e decine di migliaia di persone che non si sentono ascoltate e quindi credo che invece sia un dovere, proprio perché comunque la tenuta sociale passa anche attraverso l'ascolto e il dialogo. E la partecipazione sportiva è uno dei fattori storici della nostra coesione sociale e una parte della nostra cultura, della nostra tradizione. Quindi non è che uno si può sottrarre a questa responsabilità".

"Certo va fatto con equilibrio e credo che il mio intervento sia andato in quella direzione. L'invito al Presidente Lotito ad ascoltare il dolore dei tifosi non credo che manchi di rispetto a nessuno e non credo che vìoli assolutamente il mio ruolo istituzionale, semmai il contrario. Se Lotito mi ascolterà? La prossima domanda...? (ride, ndr)". 
 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.