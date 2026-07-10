WOMEN | Ufficiale, Le Bihan è una nuova giocatrice dell'Inter: la nota

Clarisse Le Bihan ha lasciato la Lazio, inizierà una nuova esperienza all'Inter. A rendere ufficiale il trasferimento è stato il club meneghino con un comunicato: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Clarisse Le Bihan. L’attaccante francese classe 1994 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028".

"Nata a Quimperlé il 14 dicembre 1994, Le Bihan inizia a giocare a calcio già da bambina: grazie al suo talento e alla sua precocità esordisce ad appena 14 anni nella Division 1 Féminine, la massima serie del campionato francese, con la maglia dello Stade Briochin nella stagione 2009/10. La sua carriera prosegue in Francia per altri undici anni con Guingamp e Montpellier, poi dopo una stagione in America con l'Angel City approda in Italia con la Lazio, con cui colleziona 40 presenze e 15 gol in due campionati di Serie A Femminile".

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