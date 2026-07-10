UFFICIALE - Gaetano all'Atalanta: le prime immagini con Sarri - FOTO
10.07.2026 11:15 di Simone Locusta
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Maurizio Sarri dà il benvenuto al nuovo acquisto dell'Atalanta: Gianluca Gaetano è ufficialmente un nuovo giocatore della Dea. Arriva dal Cagliari per rinforzare il centrocampo bergamasco per circa 14 milioni di euro, compresi i bonus. Gaetano è arrivato a Bergamo e ha già incontrato il mister. Di seguito le immagini dell'incontro.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.