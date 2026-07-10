Lazio, nuovo arrivo per la difesa nelle giovanili: tutti i dettagli
10.07.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo innesto per le giovanili della Lazio. Ecco un altro difensore: si tratta di Giordano Giampaolo, centrale classe 2012 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Lodigiani. Con l'Under 14 Elite ha collezionato 29 presenze e 4 gol, che gli hanno permesso di ottenere la chiamata della società biancoceleste. Per questo ora proseguirà la sua carriera a Formello, come riportato da Gazzetta Regionale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.